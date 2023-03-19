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19 марта, 17:59

Кондратюк поблагодарил болельщиков за приз зрительских симпатий на турнире по шоу-программам

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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался о своем выступлении на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Кондратюк занял 11-е место на турнире, но получил приз зрительских симпатий в голосовании у мужчин.

«Спасибо большое Никите Михайлову, Анне Валерьевне и Светлане Владимировне за постановку необычного и совершенно нового для меня номера! Несколько продуктивных и веселых многочасовых тренировок ночью и «Маленький Принц» был готов.

И отдельная благодарность болельщикам и зрителям, кому понравился мой номер или мое катание вчера! Спасибо, что голосовали за меня», – написал Кондратюк в своем Telegram-канале.

Источник: https://t.me/markninetyninth/319
Марк Кондратюк
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