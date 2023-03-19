Радионова поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ

Российский хореограф Елена Радионова назвала своих фаворитов на турнире шоу-программ по фигурному катанию.

«Мне все понравилось в турнире шоу-программ. Что касается судейства, то в турнирах, где нет четкого регламента, всегда присутствует субъективизм: кому-то нравятся одно, кому-то — другое. Мне лично понравилась программа Матвея Ветлугина. Это было очень оригинально и интересно. Также мне понравились Мишина/Галлямов. Мне кажется, на льду с футбольными мячами еще никто не выступал. Это яркая и новая идея. Отмечу Гуменника. Очень интересная хореография у него была. Видно, что он долго работал над этим номером — все было очень четко. И его живое исполнение на фортепиано достойно отдельных похвал! Прикольная идея с эффектом дождя была у Валиевой. На самом деле было много интересных программ. Думаю, зрители смогли прочувствовать всю гамму чувст: от смеха до слез. Видно, что все ребята старались», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Турнир шоу-программ прошел 18 марта на льду «Мегаспорта». Его победителем стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Дуэт Синицина — Кацалапов занял второе место. Третьей стала победительница Олимпийских игр-2022 Анна Щербакова.