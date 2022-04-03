Российская фигуристка и тренер Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказали мнение о развитии хореографии в российском фигурном катании.

Журанков: — У нас вообще есть проблема нашего фигурного катания. Мы не всегда задавали моду, зачастую скорее нет, к сожалению.

Попова: — Потому что пытаемся выезжать на том, что умеем. Боимся проиграть самим себе.

Журанков: — Пример — русский балет. Вот он у нас есть, значит, мы будем его делать. 40 лет мы катали этот балет.

Попова: — Почему нам не дались в этом сезоне уличные танцы? Потому практически никто из наших хореографов ими не занимается. Сам Александр Жулин говорил, что нет понимания. И в целом у нас во всем фигурном катании достаточно однообразные программы. Все боятся проиграть и шагнуть в зону неизвестного. И судьи свои не особо готовы. Ты будешь делать панчи в танце, как Пападакис и Сизерон, тебе скажут: «Вы что, дерганые? Что вы машете руками?»

Журанков: — Надо понимать, что мы с Бетиной предъявляем фигурному катанию требования по верхней планке. Ты видишь, как это может быть лучше. А большинство считает, что это предел. Но Бетина говорит, мол, ребята, мы можем запрыгнуть еще выше, там еще три ступени! Когда Вика с Никитой поработали с нашими чемпионами мира по танго, у них была лучшая программа за несколько сезонов.

Кузнецов: — Ответ вам от поклонников «Хрустального»: «Не обсуждайте штаб, который несет золото». Может, эта идеология и правильная?

Журанков: — Вот из-за этого мы так и живем. При чем тут штаб и медали? Ну первый раз получится хуже. А потом лучше.

Кузнецов: — Золото потеряем.

Журанков: — Какое? Золото Сызрани?

Кузнецов: — Теперь, видимо, да.

Попова: — Мы с этого и начали. Сейчас лучший момент, чтобы позволить всем видам попробовать что-то новое. Никто не говорит, что мы плохие или Даниил плохой. Просто мы можем быть еще лучше.