Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные танцы дуэтов

Дуэты выступят с произвольными танцами на Кубке Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В воскресенье, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира дуэты представят свои произвольные танцы. Они открывают программу выступлений дня. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: решающий день — кто победит? Онлайн-трансляция

Участники танцевального турнира:

Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина»)

Александра Степанова/Иван Букин («Время первых»)

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: главные материалы
Кубок Первого канала: решающий день — кто победит? Онлайн-трансляция
Справедливо ли Валиева обыграла Туктамышеву? И как бы выступили россияне с Кубка Первого канала на чемпионате мира?
Кубок Первого канала по фигурному катанию: все результаты
Кубок Первого канала, командный турнир: расписание дня 27 марта
Хореограф и тренер Бетина Попова восхитилась прокатами коротких программ пар на Кубке Первого канала
Кубок Первого канала: расписание соревнований и трансляций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Какая красивая пара». Фигуристка Медведева выложила фото с Марком Кондатюком

Гуменник заменит Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости