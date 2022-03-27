Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные танцы дуэтов

Дуэты выступят с произвольными танцами на Кубке Первого канала

В воскресенье, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира дуэты представят свои произвольные танцы. Они открывают программу выступлений дня. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Участники танцевального турнира:

Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина»)

Александра Степанова/Иван Букин («Время первых»)

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