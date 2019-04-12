Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы пар

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В пятницу, 12 апреля, в четвертом виде соревнований короткую программу представят пары. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Наталья Забияко/Александр Энберт.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция короткой программы спортивных пар будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 9.55 (время московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления пар в короткой программе (время начала проката – московское)

1. Рику Миура/Шойя Ичихаши (Япония) – 10.08

2. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) – 10.14

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 10.20

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) 10.35

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 10.41

6. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 10.47

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