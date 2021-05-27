Волосожар и Траньков стали родителями во второй раз
14:39
Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями во второй раз.
«Наша семья стала больше на 3 кг 950 гр, и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали!
Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», - написала Волосожар в Instagram.
Волосожар и Траньков выступали в паре с 2010 года, а поженились в 2015 году. О завершении спортивной карьеры пара объявила через три года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.
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