Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Волосожар и Траньков стали родителями во второй раз

14:39
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото Instagram
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото Instagram
Теги:

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями во второй раз.

«Наша семья стала больше на 3 кг 950 гр, и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали!

Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», - написала Волосожар в Instagram.

 

Волосожар и Траньков выступали в паре с 2010 года, а поженились в 2015 году. О завершении спортивной карьеры пара объявила через три года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

Читайте также

Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией
НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 27 мая
Безумную серию пенальти в финале Лиги Европы выиграл вратарь, которому не забили 11-метровые Месси, Роналду и Неймар
Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд