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Сотникова показала зажигательный танец с клюшкой на хоккейной арене

21:08
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в Instagram танец с клюшкой на хоккейной арене ЦСКА.

«Зубы есть. В хоккеистки мне не попасть, шайба в ворота не залетела», — подписала пост Сотникова.

Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNuzaKho4rH/

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