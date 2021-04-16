Сотникова показала зажигательный танец с клюшкой на хоккейной арене
21:08
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в Instagram танец с клюшкой на хоккейной арене ЦСКА.
«Зубы есть. В хоккеистки мне не попасть, шайба в ворота не залетела», — подписала пост Сотникова.
Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.
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