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Коляда не примет участия в предсезонном турнире в Братиславе

10:19
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Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда не выступит на предсезонном турнире Nepela Memorial, который пройдет в Братиславе.

Фигурист отсутствует в списке участников на официальной странице турнира, его заменит 19-летний Макар Игнатов. Также в Братиславе из российских одиночников выступят Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

Из одиночниц на Nepela Memorial начнут сезон Александра Трусова, Станислава Константинова и Мария Сотскова.

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