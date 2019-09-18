Коляда не примет участия в предсезонном турнире в Братиславе

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда не выступит на предсезонном турнире Nepela Memorial, который пройдет в Братиславе.

Фигурист отсутствует в списке участников на официальной странице турнира, его заменит 19-летний Макар Игнатов. Также в Братиславе из российских одиночников выступят Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

Из одиночниц на Nepela Memorial начнут сезон Александра Трусова, Станислава Константинова и Мария Сотскова.