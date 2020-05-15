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Коляда и Самодурова вошли в резервный состав сборной на сезон-2020/21

18:30
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Федерация фигурного катания России на официальном сайте опубликовала резервный состав национальной команды на сезон-2020/2021.

Женщины: Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына;

Мужчины: Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов;

Пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко

Танцы: Ксения Конкина/Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5013-chleny-ispolkoma-ffkkr-obsudili-tekushchie-voprosy-zasedanie-proshlo-v-rezhime-onlajn.html

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