Коляда и Самодурова вошли в резервный состав сборной на сезон-2020/21
18:30
Федерация фигурного катания России на официальном сайте опубликовала резервный состав национальной команды на сезон-2020/2021.
Женщины: Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына;
Мужчины: Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов;
Пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко
Танцы: Ксения Конкина/Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5013-chleny-ispolkoma-ffkkr-obsudili-tekushchie-voprosy-zasedanie-proshlo-v-rezhime-onlajn.html
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