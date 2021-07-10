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Коляда будет показывать короткую программу под музыку из «Щелкунчика»

21:55
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Российский фигурист Михаил Коляда будет выступать в сезоне-2021/2022 с короткой программой под музыку из «Щелкунчика» Петра Чайковского. Хореографом стал Илья Авербух.

«Мне просто нравится эта музыка. Не могу сказать, что в последнее время мне особенно нравились классические произведения, но от этой музыки у меня мурашки по коже. Видел балет, но мне нужно будет посмотреть его еще раз», — приводит слова Коляды Goldenskate.

Произвольную программу фигурист будет показывать под музыку из «Списка Шиндлера». 29 июня стало известно, что в сезоне-2021/22 Коляда выступит на этапе серии «Гран-при» в Китае.

В прошлом сезоне Коляда стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на мировом первенстве.

Дополнительная информация:

https://www.goldenskate.com/2021/07/mikhail-kolyada-4/?amp=1

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