Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина поделился впечатлениями после вручения премии ISU «За жизненные достижения». Алексей Мишин также получил премию в этой номинации.

«У вас должна быть любовь к жизни, к родственникам, спорту, нужно посвятить себя тому, что ты делаешь, верить в себя, доверять людям, которые помогают тебе, и желать становиться лучше. Не только в фигурном катании, а становится лучше, как личность.

Вы ведь пример для юных фигуристов, для миллионов болельщиков. Все, что делаете, старайтесь делать с удовольствием. Будьте счастливы каждый день, на каждой тренировке.

Очень люблю своего партнера Алексея Мишина, он был терпелив ко мне. Мы смеялись, шутили, говорили. Он всегда меня поддерживал. Он никогда не сказал мне грубого слова. Кататься с Мишиным — это было настоящее развлечение», — сказала Москвина во время церемонии ISU Skating Awards.

Москвина и Мишин — чемпионы СССР по фигурному катанию. В паре они выигрывали серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства. Многие их ученики становились олимпийскими чемпионами, победителями мирового и европейского первенства.