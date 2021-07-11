Траньков отреагировал на критику после премии ISU Skating Awards

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил подписчикам, которые критиковали его после премии ISU Skating Awards. Он был одним из ее ведущих, а также вручал награду в номинации «За жизненные достижения» Тамаре Николаевне Москвиной и Алексею Николаевичу Мишину.

«Дорогие друзья (и не очень). Я устал банить и препираться с идеалистами в комментах, поймите, я простой парень с ул. Народовольческая в г. Перми. Я прогуливал школу, я «тупой» спортсмен и т. д. и т. п. Но именно меня пригласили и именно меня приглашают, я сам угараю с этого, но это ж здорово! Разве нет?!

Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, мое ужасное хамство, искренность, отношение к миру... Не знаю! Но я там, где есть. Со своим английским (для тусовок после сборов/соревнований/шоу «изученным»). Со своим уральским-русским, с кривыми зубами, с... Я счастливый! Я вам всем желаю того же и еще любви, в ней вся сила и она спасет этот мир! И иногда хамите, но любя!» — написал Траньков в Instagram.

Премия ISU Skating Awards прошла 10 июля в онлайн формате. Также победителями в номинации «За жизненные достижения» стала британская пара — Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Они являются олимпийскими чемпионами 1984 года.