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Сегодня, 15:42

Колобков высказался о предстоящем поединке по фехтованию между Загитовой и Азнавурян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о предстоящем поединке по фехтованию между двукратной победительницей Олимпийских игр Кариной Азнавурян и олимпийской чемпионкой 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«В России все очень хорошо с фехтованием, мы лидеры по этому виду спорту. Очень приятно, что поддерживается такое внимание к фехтованию в нашей стране. Два прекрасных представителя от разных видов на таком празднике — радость для всех любителей спорта. Конечно, следует это рассматривать как показательный поединок. Будет очень бессмысленно воспринимать всерьез соперничество между Загитовой и Азнавурян. Тут не может быть серьезной борьбы, ха-ха. При всем уважении к Загитовой ей будет трудно впервые взять шпагу против такого мастера как Азнавурян. Карина — большая молодец, что продолжает развивать фехтование даже с помощью таких поединков. Конечно, будет интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны, ха-ха», — приводит слова Колобкова Sport24.

Загитова проведет выставочный поединок по фехтованию с Азнавурян на мероприятии пройдет 1 июля в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках». В тот же день она также проведет показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.

Источник: https://sport24.ru/other/news-2023-06-20-kolobkov-o-poyedinke-po-fekhtovaniyu-mezhdu-zagitovoy-i-aznavuryan-pust-luchshe-sygrayut-v-shakhmaty
Фигурное катание
Алина Загитова
Павел Колобков
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