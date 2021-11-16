Коган назвал фантастикой противостояние американских одиночников и российских одиночниц

Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о возможных форматах проведения Кубка Первого канала-2022.

— Мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала, возможно, с приглашениями иностранных спортсменов. Противостояние американских мальчиков и российских девочек? Это какое-то фантастическое предложение, но с точки зрения интереса мы прорабатываем все подходы. Одно могу сказать, будет интересно, не менее интересно, чем в прошлом сезоне.

В 2021 году в турнире принимали участие две команды: «Красная машина» под руководством Алины Загитовой и «Время первых» Евгении Медведевой.