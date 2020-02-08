Кихира обошла Загитову и возглавила рейтинг ISU

Японка Рика Кихира стала лидером мирового рейтинга ISU в женском одиночном катании. Накануне 17-летняя фигуристка выиграла чемпионат четырех континентов.

Кихира, набравшая 4708 баллов, обошла в рейтинге олимпийскую чеммионку Алину Загитову, ранее возглавлявшую его. Третье место у еще одной японки Сатоко Миахары, четвертое -у американки Брейди Теннел, а пятое у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная в упомянутом рейтинге — седьмая, двукратная чемпионка России Анна Щербакова — 9-я, а двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова — 11-я. В нем учтены результаты двух последних сезонов с коэффициентом 1, а предшествовавшего им — с коэффицентом 0,7.