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Кихира лидирует после короткой программы на чемпионате Японии

15:52
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Рика Кихира лидирует по итогам короткой программы женского турнира на чемпионате Японии. За прокат она получила 73,98 балла, допустив ошибку на тройном акселе.

Второе место у Сатоко Мияхары, набравшей 70,11 балла, а третье — у Каори Сакамото с 69,95 балла. Кихира принимала участие в Финале «Гран-при», где заняла четвертое место, уступив Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

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