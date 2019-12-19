Кихира лидирует после короткой программы на чемпионате Японии

Рика Кихира лидирует по итогам короткой программы женского турнира на чемпионате Японии. За прокат она получила 73,98 балла, допустив ошибку на тройном акселе.

Второе место у Сатоко Мияхары, набравшей 70,11 балла, а третье — у Каори Сакамото с 69,95 балла. Кихира принимала участие в Финале «Гран-при», где заняла четвертое место, уступив Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.