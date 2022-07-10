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Сегодня, 16:07

НОК Украины осудил фигуриста Петренко за выступление в шоу Навки

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с критикой поступка олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию украинца Виктора Петренко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НОК.

Он принял участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте НОК.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220710/petrenko-1801544075.html
Татьяна Навка
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