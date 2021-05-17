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Косторная и Самсонов показали, как проводят время на Кубе

08:31
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала совместные фотографии с Даниилом Самсоновым с отдыха на Кубе. Спортсмены показали, как проводят время на пляже.

«Села и ножки свесила или как появилась идея делать поддержки. Даниил Самсонов, спасибо, что не уронил», — написала Косторная.

Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.

15-летний Самсонов — еще один ученик группы Этери Тутберидзе. Он бронзовый призер юношеских Олимпийских игр и юниорского финала Гран-при, а также двукратный чемпион России среди юниоров.

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