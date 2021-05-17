Косторная и Самсонов показали, как проводят время на Кубе
08:31
Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала совместные фотографии с Даниилом Самсоновым с отдыха на Кубе. Спортсмены показали, как проводят время на пляже.
«Села и ножки свесила или как появилась идея делать поддержки. Даниил Самсонов, спасибо, что не уронил», — написала Косторная.
В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.
15-летний Самсонов — еще один ученик группы Этери Тутберидзе. Он бронзовый призер юношеских Олимпийских игр и юниорского финала Гран-при, а также двукратный чемпион России среди юниоров.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю