Баюл: «Фигурное катание стало акробатикой, у Загитовой и Медведевой здоровья нет бороться за отбор на сезон»

Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл в своем Instagram обратилась к хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову.

«Железняков, людей, как я, не забывают. Ты молодой дурак. Соня Хени сейчас тоже не на слуху у желтой прессы. Ее знают и любят во всем мире, смотрят ее фильмы.



Сейчас фигурное катание настолько стало акробатикой, что у Алины Загитовой и Евгении Медведевой шанса и здоровья нет даже бороться за отбор на 2022», — написала Баюл.

Несколько дней назад между Железняковым и Баюл возник конфликт. В соцсети хореограф отреагировал на слова четырехкратной чемпионки Мексики по фигурному катанию Аны Канты Феликс, которая осталась недовольна семинаром российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Девушка написала следующее: «Их раздражало, что фигуристы не выполняли их требования, поэтому они выгоняли людей со льда». На что Железняков ответил: «И смешно, и печально».

Баюл резко отреагировала на слова хореографа, написав: «Тебе смешно, что детей выгоняли с тренировок? Надо в таких случаях сказать: «Это за гранью добра, это зло». В ответ Железняков сказал, что экс-фигуристка «просто пиарится на именах других людей».

Напомним, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав сборной России на следующий сезон.