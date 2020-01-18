Фигурное катание
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Канадская фигуристка застряла в пиджаке партнера во время выступления

15:27

Необычный конфуз произошел во время ритм-танца на чемпионате Канады по фигурному катанию с одной из лучший пар страны Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Во время выступления Гиллес зацепилась волосами за пуговицу на одежде Пуарье и несколько секунд ехала в не самом удобном положении. Судя по крупным планам, ей было максимально некомфортно.

Несмотря на инцидент, дуэт сумел выиграть ритм-танец с огромным преимуществом и избежал снижения оценки. После первого дня соревнований пара набрала 88,86 балла, на втором месте Марджори Лажо и Захари Лага — 77,26. (Дмитрий Кузнецов)

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