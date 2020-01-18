Канадская фигуристка застряла в пиджаке партнера во время выступления

Необычный конфуз произошел во время ритм-танца на чемпионате Канады по фигурному катанию с одной из лучший пар страны Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Во время выступления Гиллес зацепилась волосами за пуговицу на одежде Пуарье и несколько секунд ехала в не самом удобном положении. Судя по крупным планам, ей было максимально некомфортно.

Ice dancer Piper Gilles' hair gets caught in partner Paul Poirier's costume at the Canadian Figure Skating Championships today. pic.twitter.com/cSjaNEo3E6 — CarloSg (@todopueblo) January 18, 2020

Несмотря на инцидент, дуэт сумел выиграть ритм-танец с огромным преимуществом и избежал снижения оценки. После первого дня соревнований пара набрала 88,86 балла, на втором месте Марджори Лажо и Захари Лага — 77,26. (Дмитрий Кузнецов)