Камила Валиева выступит в главной роли в шоу «Аленький цветочек»

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в главной роли в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Мероприятия будут проходить в «Сочи Парке».

«Спектаклей будет много. Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно», — цитирует РИА «Новости Спорт» Навку.

Она также отметила, что участие Валиевой в шоу не помешает ее подготовке к сезону.

«Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона», — сказала Навка.

Валиева на Олимпиаде в Пекине выиграла золотую медаль в командном турнире.