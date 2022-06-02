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Сегодня, 12:30

Камила Валиева выступит в главной роли в шоу «Аленький цветочек»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в главной роли в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Мероприятия будут проходить в «Сочи Парке».

«Спектаклей будет много. Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно», — цитирует РИА «Новости Спорт» Навку.

Она также отметила, что участие Валиевой в шоу не помешает ее подготовке к сезону.

«Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона», — сказала Навка.

Валиева на Олимпиаде в Пекине выиграла золотую медаль в командном турнире.

Фигурное катание
Камила Валиева
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