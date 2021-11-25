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Призер Олимпиады Забияко назвала фаворитами сезона в парном катании китайскую пару Суй/Хань

20:10
Наталья Забияко. Никита Пресняков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наталья Забияко. Никита Пресняков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Наталья Забияко в интервью «СЭ» заявила о том, что считает главными фаворитами сезона в парном катании китайский дуэт Вэньцзин Суй/Цун Хань.

«Мне пока что было не до спорта, немножко выпала из информационного поля. Надо бы наверстать и посмотреть выборочно в записи интересных мне фигуристов. Посмотрела только китайцев Суй/Хань, кайфую по-настоящему от их катания. Они очень стильные, и у них каждый шаг вытекает один из другого. Видно, что живут своей программой, и это очень круто», — сказала Забияко.

Отметим, что Наталья выступала в паре с Александром Энбертом и завершила карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера весной 2020 года.

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Рустам Имамов все материалы автора
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