Валиева заявила три четверных прыжка на «Гран-при России», Туктамышева — три тройных акселя
Российская фигуристка Камила Валиева заявила три четверных прыжка в произвольной программе «Гран-при России».
Спортсменка планирует прыгнуть четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Также она хочет исполнить тройной аксель в короткой и произвольной программах.
Елизавета Туктамышева заявила один тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя — в произвольной. Один из них она планирует сделать в каскаде с двойным тулупом.
Еще одна россиянка — Майя Хромых заявила два четверных тулупа в произвольной программе.
Этап серии «Гран-при» пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Девушки представят короткие программы 26 ноября.
Дополнительная информация:
https://cloudisu.sharepoint.com/sites/SharedDocs/Media/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSharedDocs%2FMedia%2FISU%20JGP%20GP%20%26%20Champs%202021%2D22%2FFS%2DGP%2D6%2D2021%2DSochi%2FPlanned%20Program%20Entries&p=true
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