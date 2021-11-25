Российская фигуристка Камила Валиева заявила три четверных прыжка в произвольной программе «Гран-при России».

Спортсменка планирует прыгнуть четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Также она хочет исполнить тройной аксель в короткой и произвольной программах.

Елизавета Туктамышева заявила один тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя — в произвольной. Один из них она планирует сделать в каскаде с двойным тулупом.

Еще одна россиянка — Майя Хромых заявила два четверных тулупа в произвольной программе.

Этап серии «Гран-при» пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Девушки представят короткие программы 26 ноября.