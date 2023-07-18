Валиева призвала поддержать девочку, потерявшую родителей после взрыва на Крымском мосту

Олимпийская чемпионка Камила Валиева призвала выразить поддержку девочке, чьи родители погибли во время взрыва на Крымском мосту.

Сам ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и различные повреждения. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, отмечает ТАСС.

«Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину, стать для нее большой семьей», — написала Валиева в соцсети.

В ночь на 17 июля на Крымский мост была совершена атака двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека, пострадал один ребенок. Движение по мосту было остановлено.