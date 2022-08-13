Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:46

Камила Валиева показала совместные фото с Фетисовым и Ковальчуком

Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала совместные фотографии с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым и нападающим Ильей Ковальчуком.

Также она выложила снимки с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, его женой Анастасией и сыном Сергеем.

Ранее 16-летняя спортсменка без ошибок исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» пред стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина.

Илья Ковальчук
Вячеслав Фетисов
Камила Валиева
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Пять причин, почему ЦСКА сможет победить «Зенит». Среди них травма Клаудиньо, крутой Федотов и проблемы Семака с вратарями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева показала совместное фото с Овечкиным
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости