Камила Валиева показала совместные фото с Фетисовым и Ковальчуком

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала совместные фотографии с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым и нападающим Ильей Ковальчуком.

Также она выложила снимки с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, его женой Анастасией и сыном Сергеем.

Ранее 16-летняя спортсменка без ошибок исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» пред стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина.