Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:55

Косторная: «Лиза Туктамышева не чувствует свой возраст, почему его должна чувствовать я?»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос, ощущает ли она свой возраст.

«Ну, его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему его должна чувствовать я? Хотя в этом году у меня будет шестой взрослый чемпионат России. Шестой! Когда задумываешься об этом, невольно мысль в голову приходит: «Капец, я старая!» — заявила спортсменка RT.

В прошлом сезоне 18?летняя Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе. В межсезонье она сменила группу — теперь фигуристка занимается под руководством Елены Буяновой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1036626-kostornaya-vozrast-tuktamysheva-chuvstvo
Алена Косторная
Елизавета Туктамышева
3
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Провальный сезон и хейт прошлого года. Почему Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камила Валиева показала совместные фото с Фетисовым и Ковальчуком

Косторная рассказала, что Тутберидзе сообщила ей о желании расстаться после перелома руки
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости