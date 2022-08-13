Косторная: «Лиза Туктамышева не чувствует свой возраст, почему его должна чувствовать я?»

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос, ощущает ли она свой возраст.

«Ну, его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему его должна чувствовать я? Хотя в этом году у меня будет шестой взрослый чемпионат России. Шестой! Когда задумываешься об этом, невольно мысль в голову приходит: «Капец, я старая!» — заявила спортсменка RT.

В прошлом сезоне 18?летняя Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе. В межсезонье она сменила группу — теперь фигуристка занимается под руководством Елены Буяновой.