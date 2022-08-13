Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:13

Валиева показала совместное фото с Овечкиным

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин и Камила Валиева.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала совместное фото с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Александр Овечкин и Камила Валиева. Фото Соцсети
Александр Овечкин и Камила Валиева.
Фото Соцсети

Также жена Овечкина Анастасия Шубская выложила в своих социальных сетях фотографию сына Сергея с Валиевой, и свое фото с олимпийской чемпионкой.

Сын Александра Овечкина Сергей и Камила Валиева. Фото Соцсети
Сын Александра Овечкина Сергей и Камила Валиева.
Фото Соцсети
Анастасия Шубская и Камила Валиева. Фото Соцсети
Анастасия Шубская и Камила Валиева.
Фото Соцсети

Ранее 16-летняя спортсменка без ошибок исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» пред стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина.

В матче легенд с участием юных спортсменов также примут участие, помимо Овечкина, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов.

Александр Овечкин
Фигурное катание
Хоккей
Анастасия Шубская-Овечкина
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Пять причин, почему ЦСКА сможет победить «Зенит». Среди них травма Клаудиньо, крутой Федотов и проблемы Семака с вратарями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косторная назвала свой точный диагноз
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости