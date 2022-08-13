Валиева показала совместное фото с Овечкиным

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала совместное фото с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Александр Овечкин и Камила Валиева. Фото Соцсети

Также жена Овечкина Анастасия Шубская выложила в своих социальных сетях фотографию сына Сергея с Валиевой, и свое фото с олимпийской чемпионкой.

Сын Александра Овечкина Сергей и Камила Валиева. Фото Соцсети

Анастасия Шубская и Камила Валиева. Фото Соцсети

Ранее 16-летняя спортсменка без ошибок исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» пред стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина.

В матче легенд с участием юных спортсменов также примут участие, помимо Овечкина, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов.