Валиева показала совместное фото с Овечкиным
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала совместное фото с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Александр Овечкин и Камила Валиева.
Фото Соцсети
Также жена Овечкина Анастасия Шубская выложила в своих социальных сетях фотографию сына Сергея с Валиевой, и свое фото с олимпийской чемпионкой.
Сын Александра Овечкина Сергей и Камила Валиева.
Фото Соцсети
Анастасия Шубская и Камила Валиева.
Фото Соцсети
Ранее 16-летняя спортсменка без ошибок исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» пред стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина.
В матче легенд с участием юных спортсменов также примут участие, помимо Овечкина, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов.
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