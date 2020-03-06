Камила Валиева: «Грустно прощаться с «Девочкой на шаре», но я еще исполню ее на шоу»

Российская фигуристка Камила Валиева после исполнения короткой программы на чемпионате мира среди юниоров отметила, что опасалась допустить нелепую ошибку. За ее прокат она получила 74,92 балла.

— Сегодня я довольна всем, что я сделала, а также тем, что собралась, только каскадом не довольна, — сказала 13-летняя Валиева. — Выступать на чемпионате мира было волнительно, но приятно, что хлопали после исполнения каждого элемента, словно на юниорском этапе Гран-при в Челябинске. Очень боялась сделать нелепую ошибку, так как на тренировках всегда катаюсь чисто.

Грустно прощаться с «Девочкой на шаре», поскольку я катаю эту программу уже два года и каждый раз нахожу в ней что-то новое. На соревнованиях исполняла ее в последний раз, но еще буду катать эту программу в шоу. Станет ли она показательным номером на соревнованиях? Пока не знаю.

Произвольную программу на турнире девушки представят 7 марта, начиная с 16.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)