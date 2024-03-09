Кагановская и Некрасов показали номер «Мастер и Маргарита» на турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Появилось видео выступления танцевального дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Фигуристы выбрали для показательного номера булгаковские образы Мастера и Маргариты.

Кагановская и Некрасов впервые дебютировали в турнире — они встали в пару осенью 2023 года. До этого партнером фигуристки был Валерий Ангелопол, а Некрасов катался с Елизаветой Пасечник.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.