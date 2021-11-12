Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Кацалапов: «У меня были проблемы со спиной, но сегодня я чувствую себя действительно хорошо»

12:46
Теги:

Чемпион мира по фигурному катанию Никита Кацалапов отметил, что не чувствует боли в спине во время выступления на этапе серии Гран-при в Токио.

Виктория Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе в Японии, за свой прокат они набрали 86,33 балла.

«Да, у меня были проблемы со спиной, но сегодня я чувствую себя действительно хорошо, — цитирует ТАСС Кацалапова. — Вокруг меня много людей, которые помогают мне справиться с этим и идти вперед. Мы стартуем год за годом, каждый сезон, начиная с начала, работаем день за днем, чтобы становиться лучше».

«Мы отлично чувствуем себя, все прекрасно», — добавила Синицина.

На вопрос журналистов, чье катание ближе всего чемпионам мира, Кацалапов ответил: «У Вики — Тесса [Вирчу] и Скотт [Мойр], я бы добавил [Оксану] Грищук и [Евгения] Платова. В одиночном катании — Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, они многих вдохновили».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12902839

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Выстреливший в свою дочь инспектор ДПС записал видео с ней перед случившимся
0