Губерниев о допуске России к конгрессу ISU: «Наших спортсменов все равно не допустят до соревнований»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск России к выборам на конгрессе Международного союза конькобежце (ISU).

«Это совсем ничего не означает. Допуску к этому конгрессу не стоит радоваться. Наших спортсменов все равно не допустят до соревнований. В данной ситуации точно. Я пессимист, поэтому так», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что украинское предложение не допустить Россию на конгресс ISU провалилось на голосовании. Мероприятие в Пхукете продлится до 10 июня.