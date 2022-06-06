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Сегодня, 12:04

Губерниев о допуске России к конгрессу ISU: «Наших спортсменов все равно не допустят до соревнований»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск России к выборам на конгрессе Международного союза конькобежце (ISU).

«Это совсем ничего не означает. Допуску к этому конгрессу не стоит радоваться. Наших спортсменов все равно не допустят до соревнований. В данной ситуации точно. Я пессимист, поэтому так», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что украинское предложение не допустить Россию на конгресс ISU провалилось на голосовании. Мероприятие в Пхукете продлится до 10 июня.

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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