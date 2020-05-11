ISU уравнял базовую стоимость четверных флипа, лутца и риттбергера

Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал стоимость прыжковых элементов в одиночном и парном катании на сезон-2020/2021.

Теперь базовая стоимость четверных риттбергера, флипа и лутца стала 11 баллов. Раньше за риттбергер давали 10,5, а за лутц — 11,5. Стоимость остальных четверных прыжков не изменилась: тулуп — 9,5, сальхов — 9,7, аксель — 12,5.

Стоимость тройного лутца снизилась с 5,9 до 5,3. Базовая стоимость остальных тройных прыжков осталась без изменений: тулуп — 4,2, сальхов — 4,3, риттбергер — 4,9, флип — 5,3, аксель — 8,0.