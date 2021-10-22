ISU проведет расследование по поводу слов российского судьи Веденина о Пападакис и Сизероне

В Международном союзе конькобежцев выступили с заявлением по поводу высказываний российского судьи Александра Веденина в адрес танцевального дуэта из Франции Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Российский арбитр в одном из интервью заявил, что Пападакис и Сизерон холодно относятся друг к другу во время выступлений, так как партнер — нетрадиционной ориентации.

«ISU в настоящее время расследует сообщения о гомофобных комментариях тренера, не являющегося официальным лицом ISU, в отношении участников недавнего турнира Finlandia Trophy. Это расследование может привести к дисциплинарному взысканию в соответствии с Этическим кодексом.

ISU решительно осуждает любые заявления гомофобного, расистского, дискриминационного или предвзятого характера. В спорте и в нашем обществе нет места домогательствам, оскорбительным высказываниям и поведению.

Любое лицо, участвующее в деятельности ISU и не соблюдающее запрет дискриминации, подлежит дисциплинарной ответственности. ISU продолжит свою задачу по популяризации фигурного катания и конькобежного спорта и по содействию их развитию на основе дружбы, взаимопонимания и участия всех спортсменов и участников мероприятий ISU», — говорится в сообщении союза.