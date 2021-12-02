ISU не получал информацию об отмене финала Гран-при от властей Японии

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.

«У меня пока нет официальной информации, — приводит слова Лакерника «РБК Спорт». — А слухи — это только слухи».

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков также прокомментировал информацию.

«Пока никаких официальных данных на этот счет нет», — сказал Горшков.

Напомним, что Гран-при по фигурному катанию должен был пройти с 9 по 12 декабря.

Ранее японское издание Asahi сообщило, что финал Гран-при отменен из-за закрытия границ для иностранцев из-за угрозы распространения новой мутации коронавируса «штамм Omicron».

Напомним, в сезоне-2020/21 турнир также был отменен из-за коронавируса.