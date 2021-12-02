ISU не получал информацию об отмене финала Гран-при от властей Японии
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.
«У меня пока нет официальной информации, — приводит слова Лакерника «РБК Спорт». — А слухи — это только слухи».
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков также прокомментировал информацию.
«Пока никаких официальных данных на этот счет нет», — сказал Горшков.
Напомним, что Гран-при по фигурному катанию должен был пройти с 9 по 12 декабря.
Ранее японское издание Asahi сообщило, что финал Гран-при отменен из-за закрытия границ для иностранцев из-за угрозы распространения новой мутации коронавируса «штамм Omicron».
Напомним, в сезоне-2020/21 турнир также был отменен из-за коронавируса.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/61a86e009a79473bba69e471?ruid=UET9A1+03P6uXVoNA3PHAg==
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