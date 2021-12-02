Глава ФФККР высказался о возможной отмене финала «Гран-при» в Японии и переносе турнира в Россию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на новость о возможной отмене финала «Гран-при» в Осаке (Япония) и отметил, что вариант с переносом турнира в Россию не рассматривается.

«Вариант с переносом в Сочи не рассматриваем, ведь до финала Гран-при осталось несколько дней», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Горшкова.

Сегодня, 2 декабря, японское информагентство Asahi сообщило, что финал «Гран-при», который должен пройти с 9 по 12 декабря в Осаке, будет отменен из-за нового «омикрон» — штамма коронавируса, поскольку японские власти ввели запрет на въезд иностранцев в страну из-за угрозы распространения инфекции.

В финал «Гран-при» в этом сезоне пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).