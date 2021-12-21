Кацалапов поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию в Петербурге

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

«До чемпионата России осталось два дня, — написал Кацалапов в Instagram. — Сейчас мы на 1000 процентов сосредоточены только на тренировках. Хочу сказать, что на любых соревнованиях многое решает поддержка зрителей. Чем она мощнее, тем сильнее это заряжает на крутой прокат. Поэтому пожелайте нам с Викторией Синициной удачи».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 декабря по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По результатам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы 2022 года.