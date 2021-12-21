Фигуристка Куракова рассказала, что рассталась с канадским тренером Орсером из-за коронавирусных ограничений

Польская фигуристка Екатерина Куракова рассказала, почему ей пришлось прекратить сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером.

«У нас был очень хороший контакт, мы друг друга отлично чувствовали, как тренер и фигурист, — приводит слова Кураковой «Газета.Ru». — Мне было очень грустно, и до последнего я оставалась без наставника, потому что жила надеждой вернуться и продолжить тренировки с Орсером. Но в конце сезона-2020/21 стало понятно, что надо что-то менять, чтобы добывать путевку на Олимпиаду».

Фигуристка рассказала, как решила присоединиться к группе итальянского тренера Лоренцо Магри.

«Я искала грамотного наставника, поскольку весь прошлый сезон была без тренера. А с Магри у меня два раза в прошлом году были сборы на две недели, и после этих занятий в Италии я узнала его получше. Лоренцо — очень хороший человек, очень понимающий, профессионал своего дела. И когда у нас была встреча с Федерацией фигурного катания Польши, на которой обсуждалась моя судьба, было принято решение, что я перейду в его группу», — сказала она.

19-летняя Куракова, выступающая в одиночном катании, является трехкратной чемпионкой Польши.