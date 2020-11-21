Источник: Медведева заразилась коронавирусом

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заразилась коронавирусом, собщает Mash.

По информации источника, изначально 21-летняя спортсменка сдала два отрицательных теста. Спустя несколько дней Медведева почувствовала симптомы коронавируса и сдала еще один анализ, который оказался положительным. Сообщается, что сейчас фигуристка находится на карантине.

Ранее Медведева снялась с «Гран-при России» в Москве.