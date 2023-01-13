Источник: фигурист Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы-2023 в команде российского тренера Этери Тутберидзе, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», — приводит РИА «Новости Спорт» слова источника.

20-летний Грассль является четырехкратным чемпионом Италии и серебряным призером чемпионата Европы.

Чемпионат Европы-2023 по фигурному катанию пройдет в Эспо (Финляндия) с 25 по 29 января.