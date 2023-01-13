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Сегодня, 17:40

Жена Костомарова опровергла информацию об ухудшении состояния фигуриста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Роман Костомаров и Регина Тодоренко.
Фото Global Look Press

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, заявила, что изменений в состоянии спортсмена нет.

«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», — приводит слова Доминой ТАСС.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.

Источник: https://tass.ru/sport/16796145
Фигурное катание
Роман Костомаров
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