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Сегодня, 13:07

Мишин сообщил о своем выздоровлении после бронхита: «Такое количество дел, что болеть невозможно!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин в комментарии для «СЭ» сообщил о восстановлении после перенесенного бронхита.

«Спасибо большое за ваше беспокойство! Я выздоровел, уже нахожусь на тренировках. У меня такое количество дел, что болеть невозможно!», — сказал Мишин «СЭ».

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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