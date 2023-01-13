Мишин сообщил о своем выздоровлении после бронхита: «Такое количество дел, что болеть невозможно!»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин в комментарии для «СЭ» сообщил о восстановлении после перенесенного бронхита.

«Спасибо большое за ваше беспокойство! Я выздоровел, уже нахожусь на тренировках. У меня такое количество дел, что болеть невозможно!», — сказал Мишин «СЭ».

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.