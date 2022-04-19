Исполком Федерации фигурного катания России признал удовлетворительными итоги сезона

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что исполком признал удовлетворительными итоги олимпийского сезона.

«Исполком единогласно признал выступление российских фигуристов в сезоне удовлетворительным», — приводит слова Горшкова ТАСС.

В сезоне-2021/22 российские фигуристы завоевали на чемпионате Европы четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. На Играх в Пекине спортсмены завоевали шесть медалей: два золота, три серебра и одну бронзу.