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Сегодня, 17:26

Исполком Федерации фигурного катания России признал удовлетворительными итоги сезона

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что исполком признал удовлетворительными итоги олимпийского сезона.

«Исполком единогласно признал выступление российских фигуристов в сезоне удовлетворительным», — приводит слова Горшкова ТАСС.

В сезоне-2021/22 российские фигуристы завоевали на чемпионате Европы четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. На Играх в Пекине спортсмены завоевали шесть медалей: два золота, три серебра и одну бронзу.

Источник: https://tass.ru/sport/14415087
Фигурное катание
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