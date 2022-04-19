Косторная: «Считалось, что я развращаю всю группу Тутберидзе»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, почему никогда не была первым номером в группе Этери Тутберидзе.

«Первым номером группы я не была никогда. Там сначала были одни девочки, потом помладше были девочки другие, но я никогда не была лидером группы. От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями. Возможно.

Но это не то что я такая-сякая, просто у людей не хватало характера действовать своей головой. Она так делает, и я так хочу. Не то что я говорила: «Давай сделаем». Они просто сами шли не в том направлении. А у меня это не то направление... Могу и здесь чуть-чуть, могу и обратно. У меня нет жесткой рамки. Это вот как спать в 11. Я могу и в час лечь. Мне не будет ничего плохого от этого. А кому-то это плохо. В таких ситуациях считалось, что я развращаю всю группу. Каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — приводит «Чемпионат» слова Косторной.

Косторная — чемпионка Европы и победитель финального этапа «Гран-при» сезона-2019/20. Она занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года 18-летняя фигуристка тренируется в ЦСКА в группе Елены Буяновой.

Ранее в интервью «СЭ» Косторная раскрыла подробности своего перехода из группы Этери Тутберидзе к Буяновой.