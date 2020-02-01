Ирина Слуцкая: «Влияние коронавируса на фигурное катание? Без китайцев на чемпионате мира нам будет проще»

Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая и российский фигурист Владимир Морозов на пресс-конференции в преддверии ледового шоу на озере в Доброграде высказались об эпидемии коронавируса в Китае.

Ирина Слуцкая: — Думаю, к марту против этой гадости найдут какое-то средство. Конечно, без китайцев нашим парникам будет проще, но менее интересно. Всегда лучше, когда накал. Но думаю, наши пары и так самые сильные, без всяких китайцев. Но желаю им сил в борьбе против эпидемии.

Владимир Морозов: — Но пока китайцы есть. Надеюсь, они будут участвовать в чемпионате мира, и против этой эпидемии найдут средство. Все-таки Олимпиада через два года тоже в Китае. (Дмитрий Кузнецов)