Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая родила третьего ребенка. Об этом сообщила сама фигуристка в своем Instagram.
— Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) ( директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством! — написала Слуцкая в своем Instagram.
У 40-летней Слуцкой также есть два ребенка от первого брака: сын Артем (2007) и дочь Варвара (2010). Сейчас она замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным.
Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) ( директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством! Кто из моих подписчиков многодетный? Сколько у вас детишек?) #многодетнаямать #иринаслуцкая #доченька #радостьрождения #троеивсемои #сыночекидвелапочкидочки #мамапапа #семья #счастье