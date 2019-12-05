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Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

09:45
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Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая родила третьего ребенка. Об этом сообщила сама фигуристка в своем Instagram.

— Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) ( директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством! — написала Слуцкая в своем Instagram.

У 40-летней Слуцкой также есть два ребенка от первого брака: сын Артем (2007) и дочь Варвара (2010). Сейчас она замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным.

Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет! Хочу сказать вам всем спасибо, за поздравления и теплые пожелания!) ( директ взорвался) Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством! Кто из моих подписчиков многодетный? Сколько у вас детишек?) #многодетнаямать #иринаслуцкая #доченька #радостьрождения #троеивсемои #сыночекидвелапочкидочки #мамапапа #семья #счастье

Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

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