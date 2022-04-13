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Сегодня, 13:58

Татьяна Тарасова высказалась о будущем Камилы Валиевой в фигурном катании

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Камилы Валиевой о том, что ее путь в фигурном катании только начинается.

«Считаю, сегодня рано говорить о том, что будет через четыре года с Валиевой. Девочка еще в начале своего пути. Может произойти, что угодно в дальнейшем. Сейчас ничего загадывать нельзя», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

15-летняя Валиева выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. В командном турнире спортсменка стала четвертой.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-13-tarasova-o-valiyevoy-v-dalneyshem-mozhet-proizoyti-chto-ugodno-seychas-nichego-zagadyvat-nelzya
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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