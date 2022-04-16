Роднина заявила, что в России будут проводить свои соревнования в случае отмены этапа «Гран-при»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала возможную отмену этапа «Гран-при» в России.

«Будем проводить свои соревнования. На «Гран-при» выступают свои спортсмены и приезжает незначительный процент участников из других стран. Причем, стоит отметить, разного уровня. Ничего не заменяется. Мы просто будем проводить другие соревнования с другими спортсменами. Это никакая не замена, не надо путать. Мы это делаем, потому что наших спортсменов лишают права выступать на соревнованиях того календаря, который утверждает международная федерация. Раз мы не участвуем в этом календаре, мы создадим свой. Конечно, с приглашением спортсменов из тех федераций, которые готовы с нами сотрудничать», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в письме сообщил, что готов лишить Россию права на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран.

Этап «Гран-при» в России запланирован на 25-27 ноября 2022 года.

В комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Россия может пострадать от данного решения ISU.