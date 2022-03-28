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28 марта, 12:31

Тамара Москвина поделилась мнением о Кубке Первого канала

Тамара Москвина рассказала, что думает о Кубке Первого канала
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Тамара Москвина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала итоги Кубка Первого канала.

— Тамара Николаевна, вы участвовали и в прошлогоднем Кубке Первого канала. Есть с чем сравнить. Как оцените уровень турнира в этом году?

— В этом году турнир был очень представительный. Собрались все сильнейшие фигуристы страны. Интерес Первого канала был значительно более активным. По сравнению с прошлым годом были привлечены и другие спонсоры. Должна отметить организацию проведения Кубка на ледовой арене в Саранске и большое количество зрителей. Задача нашего вида спорта — привлечение болельщиков, чтобы они получали удовольствие от созерцания спортивного мероприятия.

— Нужны ли подобные турниры нашему фигурному катанию?

— Роль соревнований многолика. Во-первых, определение сильнейшего. Во-вторых, Кубок Первого проводился в формате развлекательного мероприятия. Состоялся турнир по отдельным элементам — прыжковый фестиваль. А это не попадает под правила каких-либо других турниров. Соревнования разного уровня — это цель любого вида спорта. И на Кубке Первого канала, кроме этой задачи, решалась и задача развлекательного характера с привлечением большого числа зрителей.

Соревнования выиграла команда Анны Щербаковой «Красная машина», обыграв «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Тамара Москвина
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