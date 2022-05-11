Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова директора американского катка в Норвуде о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду.

«Хозяин катка имеет на это право. Это частная собственность. Чему удивляться? Это для нас Тутберидзе — тренер с большой буквы. Но это не значит, что она имеет такой же авторитет в США. Когда вы идете в гости, то нужно спрашивать», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее сообщалось, что Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис. 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой.