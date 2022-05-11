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Сегодня, 16:28

Лайшев отреагировал на недопуск Тутберидзе на соревнование к своей дочери

Георгий Скобликов
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова директора американского катка в Норвуде о запрете российскому тренеру Этери Тутберидзе приближаться ко льду.

«Тутберидзе не пускают к месту, где могут находиться судьи, официальные представители и спортсмены. Она в данной ситуации родитель. Для них всегда места на трибунах. Так происходит и у нас, и у них. Мы остро воспринимаем, что это направлено против Этери, но ситуация нормальная. Мы должны стоять на стороне правды, у нас есть правила не подпускать родителей к процессу в любом виде спорта», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис. 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой.

Фигурное катание
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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